TS – Percassi la risposta sul futuro Koopmeiners | Qualunque decisione verrà presa…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 25 agosto 2024) 2024-08-25 21:20:16 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: “Se ci saranno delle opportunità per rinforzarci le coglieremo sicuramente. Siamo vigili.? L’obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della stagione. Questa estate siamo costretti a gestire delle situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Vedremo nei prossimi giorni,presa per il bene della società” – ha spiegato l’amministratore delegato della Dea, Luca, ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino, preceduto da una grande protesta dei tifosi. Intanto però i bergamaschi continuano anche a rinforzarsi con altri colpi in entrata.