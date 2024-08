Traffico Roma del 25-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) LuceverdeBentrovati all’ascoltoregolare lungo la rete viaria della capitale sullaFirenze code di 3 km per un veicolo in panne tra la diramazione nord e Ponzanono direzione Firenze a piazza San Pietro in corso fino alle 13:30 la consueta recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli di Papa Francesco possibili disagi alla circolazione nel circostante infine questa sera alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico l’incontro di calcioEmpoli per la seconda giornata del campionato di Serie A dalle ore 18:30 disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio e potenziato il servizio di trasporto pubblico per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.