Tennis nessuno come l’Italia | 7 giocatori tra i primi 48 del ranking ATP nemmeno gli USA!

(Di domenica 25 agosto 2024) Un periodo di grande splendore per ilitaliano. In particolare, nel settore maschile i riscontri sono sempre di settimana in settimana assolutamente rimarchevoli. A unirsi al club dei vincitori di tornei è stato Lorenzo Sonego che, dopo quasi due anni, è stato in grado di portarsi a casa il quarto titolo della carriera nel massimo circuito internazionale. Nella Finale di Winston-Salem, il piemontese ha sbancato e piegato in maniera netta l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-0 6-3. Una partita a senso unico, in cui il piemontese ha mostrato una superiorità chiara fin daiquindici. E così, grazie a quest’affermazione, Sonny torna in top-50, per la precisione al n.48 delATP. Questo risultato ha delle conseguenze rilevanti sull’intero movimento.