SOCIAL – Milan la Curva Sud attacca Paulo Fonseca e Morata non basta  Il post

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 25 agosto 2024), laSud non ci sta ee la dirigenza con un messaggio suiLaSud non ci sta e come aveva fatto durante lo scorso anno ha deciso di non stare in silenzio, mandando un chiaro segnale alla dirigenza dele a mister. I rossoneri sono caduti rovinosamente a Parma e hanno incassato ben 4 goal in due gare. Al termine della sconfitta, il capo ultras dellaSud, Luca Lucci, ha voluto postare sui propri canaliun messaggio, dove si legge cheera stato chiamato per risolvere gli stessi problemi che si sono presentati proprio nelle prime due uscite del nuovo Diavolo: “Almeno parla chiaro, ma è stato scelto per risolvere proprio queste problematiche già esistenti“.