Serie B 2024 25 due traverse e un gol annullato | finisce 0-0 tra Catanzaro e Juve Stabia

(Di domenica 25 agosto 2024) Qualche emozione ma nessun gol allo Stadio Ceravolo, dove è andato in scena il match, valido per la seconda giornata di/2025. Dopo la rimonta all’esordio contro il Sassuolo, i giallorossi si sono dovuti accontentare di un altro punto, recriminando soprattutto per le due(una per tempo) colpite da Petriccione e Pittarello. Niente bis invece per la, che alla prima in cadetteria dopo oltre quattro anni aveva rifilato un 3-1 a domicilio al Bari ma stavolta è stata fermata in pareggio. A dir la verità Candellone aveva sbloccato la gara al 56?, ma la rete è stata poi annullata per una posizione di fuorigioco di Piscopo. Molti più gol nell’altra partita della serata, in cui il Mantova ha sconfitto per 3-2 il Cosenza.