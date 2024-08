Quali sono le economie più competitive al mondo?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 agosto 2024) Una delle più importanti classifiche che analizza e valuta lepiùalè quella stilata dall’International Institute for Management Development (Imd). L’istituto ha analizzato la situazione economica di ben 67 paesi a partire da 250 indicatori suddivisi in quattro macrocategorie: la performance economica, l’efficienza delle politiche governative, l’efficienza a livello aziendale, le infrastrutture. Come si potrà facilmente immaginare i continenti più rappresentatil’Europa, il Nord America e l’Asia, mentre America Latina e soprattutto Africa arrancano maggiormente. Meno facilmente intuibile, invece, è l’assenza degli Usa e della Cina dalla top ten.