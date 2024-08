NASCAR Cup Series Burton beffa Busch e vince per la prima volta a Daytona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) HarrisonnellaCup. L’americano trionfa in volata su Kyleper lain carriera diventando un altro dei piloti che sicuramente si contenderà tra meno di due settimane una chance per imporsi neiPlayoffs 2024. Serata storica anche per Wood Brothers Racing, team iconico della serie che ha ottenuto la 100ma affermazione in Cupdella propria storia dopo una lunga pausa che durava dalla tappaverile di Pocono 2017. Nonostante tanta bagarre sin da subito, le prime due Stage si sono consumate senza particolari problemi. Josh Berry ha aperto le danze imponendosi con la Ford Mustang #4 Stewart-Haas Racing, mentre la Stage 2 è stata firmata dalla Ford #22 di Joey Logano. La serata è salita di colpi a meno di 50 giri dalla bandiera a scacchi con tanti protagonisti che hanno provato ad inserirsi davanti a tutti.