Napoli Sky | Al Ahli su Osimhen ma manca accordo con l’attaccante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Victorpotrebbe davvero lasciare. Sirene saudite pernigeriano dei campani, l’Al, che da mesi mostra un forte interesse per il giocatore, starebbe chiudendo l’operazione con i partenopei. Come riporta Sky Sport, ciò cheancora, però, è l’economico con, il quale ha per il momento respinto le prime offerte che gli sono arrivate, in attesa delle nuove mosse del club arabo. Dunque, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, prende sempre più piede la cessione dida pare del, Sky: Alsu, maconSportFace.