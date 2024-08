Napoli senza freni fissate visite mediche per 3 acquisti | l’annuncio infiamma i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024)in questi ultimi giorni di calciomercato: Manna completa tregià lea Roma Nel rush finale di calciomercato, ilprova a non farsi trovare impreparato e sta cercando di chiudere tutti gli obiettivi prefissati. Mentre per Romelu Lukaku la società sta preparando già la stesura del contratto, per altri due calciatori c’è da limare qualche ultimo dettaglio. E nel frattempo sarebbero state già prenotate le. Giovanni Manna è stato in Inghilterra in questi giorni per completare l’acquisto dell’attaccante e dei due centrocampisti. I nomi sono ormai noti: Scott McTominay del Manchester United e Billy Gilmour del Brighton. Peraltro entrambi presenti nella sfida di ieri, vinta dalla formazione biancoazzurra. Stando alle ultime, ilsta per chiudere l’affare Gilmour. Un’operazione di circa 15 milioni di euro.