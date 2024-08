Lukaku | se non ci saranno intoppi martedì le visite mediche Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024): se non cile). Scrive ladello Sport: Il d.s. Giovanni Manna è ancora a Londra, epicentro del mercato azzurro. Ed è probabile che rientrerà in Italia soltanto quando tutto sarà pronto anche per lo sbarco dipotrebbero esserci lea Roma, con il primo allenamento a quel punto ipotizzabile per mercoledì. Tutto, ovviamente, se non cinelle prossime ore. Aurelio De Laurentiis e Manna vogliono dare a Conte il nuovo centravanti il prima possibile, in modo da poterlo avere a disposizione già per la sfida di sabato al Maradona contro il Parma. Per una presentazione in grande stile, per far sentire subito al’effetto che fa.