Ladro bivacca sul greto del Serchio | ora verrà espulso

(Di domenica 25 agosto 2024) Lucca, 25 agosto 2024 – Una lunga lista di reati, di tutti i tipi, per un uomo di 41 anni che sulle spalle aveva già avrie condanne. L’ultimo capitolo della sua saga criminosa, un furto in una abitazione con conseguente bancomat rubato ai malcapitati. Nel mezzo una lunga lista di furti, rapine, maltrattamenti in famiglia e violenze. La Polizia di Stato ha accompagnato presso il CPR di Bari un cittadino marocchino di 41 anni, già condannato per gravi reati. Un cittadino straniero originario del Marocco, di 41 anni, irregolare sul territorio dello Stato, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per Rimpatriati di Bari, da personale della Questura di Lucca nella giornata di venerdì 23 agosto.