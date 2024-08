La mostra convegno Hydrogen Expo 2024 scalda i motori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Presentata nella sala conferenze di Confindustria Piacenza la 3ª edizione di, la più grandeeuropea interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in programma nei padiglioni del Piacenzadall’11 al 13 Settembre. Con i suoi oltre 170 espositori già confermati e i numerosi patrocini accordati da istituzioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enea, Regione Emilia-Romagna) e dalle principali associazioni di categoria (tra le quali H2IT, Federbeton, Federacciai, Assovetro, Assarmatori), quella di settembre si preannuncia già come l’edizione dei record.