Incendio in piano centro è tragedia | muore una bambina di 4 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Santa Croce sull’Arno (Pisa) – Unasi è consumata nel primo pomeriggio di domenica 25 agosto in un appartamento al secondodi un edificio situato in via Turi, a Santa Croce sull’Arno. Unha causato la morte di una, mentre altre cinque persone sono state miracolosamente salvate dalle fiamme. Il rogo è divampato improvvisamente, riempiendo le stanze di fiamme e fumo. L’allarme è stato lanciato tempestivamente, e sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa, supportate dal personale sanitario del 118. Gli operatori hanno affrontato una situazione estremamente difficile, con il denso fumo e le fiamme che rendevano complicato l’accesso all’appartamento. I vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo due adulti, tra cui una donna incinta, e tre bambini.