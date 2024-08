Il capo della Pixar spiega cosa vuole dai sequel

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 25 agosto 2024) Il Chief Creative Officerha parlato del modo in cui lo studio affronta i. Pete Docter ha parlato con Fandango delle qualità che cerca nei nuovi progetti. Il responsabilehato che cercare l’approvazione del pubblico può essere difficile. Quindi, quando si tratta di un nuovo, l’idea principale del film deve sembrare qualdi necessario per il mondo stabilito nel primo film. In sostanza, come la maggior parte dei buoni, il nuovo ingresso in un franchise deve spingere il concetto in avanti in un modo inaspettato o almeno nuovo per attirare il pubblico. Potete leggere tutto quello che Docter ha detto sulla scelta dei luoghi proprio qui sotto. È una combinazione, perché ovviamente li facciamo per il pubblico, non per noi stessi, quindi vogliamo sapere se saranno accolti bene.