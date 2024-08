F1 Lando Norris è una minaccia per il titolo di Max Verstappen? Quelle prime 7 gare pesano come macigni…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha sbaragliato il campo nel Gran Premio d’Olanda, realizzando un hat-trick perentorio. La superiorità del giovane britannico è stata eclatante, tanto da permettergli di realizzare il giro più veloce proprio all’ultima tornata con gomme hard usate. Uno sberleffo alle Mercedes, che avevano montato le soft proprio per cercare il punto aggiuntivo. Una supremazia figlia, anche, della competitività della McLaren. Le MCL38 si sono rivelate le auto più performanti a Zandvoort. Cionondimeno, l’autorevolezza con cui il ventiquattrenne inglese si è imposto in terra olandese, non può essere ascritta esclusivamente al mezzo meccanico. A parità di vettura, Oscar Piastri non è andato oltre il quarto posto. Anche con una strategia ideale, l’australiano difficilmente sarebbe rimasto davanti a Max. Pertantoci mette del suo e non è certo una sorpresa.