F1 Gp d’Olanda Norris domina Verstappen | grande prova di forza della McLaren Eroico terzo posto per Leclerc – L’ordine d’arrivo

(Di domenica 25 agosto 2024) A Zandvoort trionfa Lando. In Olanda, in casaRed Bull, è dominio. Una gara quasi a senso unico. Dopo il sorpasso al 18esimo giro non c’è stato più nulla da fare: un solo uomo al comando. E non è Max. Unadi, quellascuderia di Woking, che potrebbe rendere davvero interessante questa seconda parte di stagione di Formula 1.chiude così un weekend perfetto: prima la pole position, poi il successo. E ora, i punti recuperati sull’olandese sono otto. La cronaca Eppure la gara non era iniziata nel migliore dei modi per leche avevano perso una posizione al via. Dopo qualche giro di studio e assestamento, però, Landoha trovato il suo passo e ha attaccato la monodi Max, con il cruciale sorpasso. Nei giri successivi è riuscito a incrementare il vantaggio (mantenendo un distacco anche di 20 secondi).