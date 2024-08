Equitazione salto ostacoli | De Luca vince il GP Valkenswaard

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Successo di Lorenzo Deche ha vinto il Gran Premio del Longines Global Champions Tour di, nei Paesi Bassi. In sella a Denver de Talma l’azzurro è stato strepitoso e con il tempo di 40.06 secondi ha battuto tutti gli avversari. Alle sue spalle si sono infatti classificati binomi del calibro di Harrie Smolders con Monaco N.O.P. unico altro doppio netto tra i cinque binomi ammessi al barrage, Henrik von Eckermann con Glamour Girl, Edwina Tops-Alexander com Fellow Castlefield e Jérôme Guery con Careca LS Elite. Denver de Talma si sta confermando come cavallo di punta di Lorenzo De. Insieme, un mese fa, si erano classificati al quinto posto nel Gran Premio Rolex del CSI5* di Dinard.