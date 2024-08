Cuadrado presto avversario dell’Inter? Trattativa ai dettagli finali!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Juanpotrebbe diventare un nuovo. Il colombiano, dopo essersi svincolato a zero dai nerazzurri, ha trovato nuova sistemazione in Serie A. RIVALE IN VISTA – Juansi avvicina all’Atalanta. Nuova imminente avventura in Lombardia e in maglia nerazzurra per il colombiano, che lo scorso anno ha vinto il titolo da campione d’Italia con l’Inter. Arriverà da svincolato. A riferirlo Gianluca Di Marzio, il quale sostiene che laè ormai ai. L’Atalanta, dopo aver preso Raoul Bellanova (altro ex) aggiunge un nuovo laterale destro sempre dal passato in maglia Beneamata.