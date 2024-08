Bersani insulti dal palco per Vannacci e governo | Alzate la voce i postfascisti vogliono la rivincita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Altro che "scuse" al generale Roberto: non molla Pier Luigi, che è stato condannato per aver dato del "cog***e" all'europarlamentare della Lega e non pago oggi, daldella Festa dell'Unità di Reggio Emilia, ha pensato bene di attaccare con parole ancora più aspre non solo, ma tutta la maggioranza di. "Il nucleo di comando della destra italiana è sostanzialmente postfascista e neomissino. Appartiene alle destre, e quindi ha tutte le ricette delle destre del mondo, ma ha una cosa in più: ha da fare una- arringa la folla rossa l'ex segretario del Pd - Ilè una cosa importante in sé, ma sarebbe un sacco vuoto che non sta in piedi senza lapolitica. Non aspettiamoci che a poco a poco si inchino alla costituzione antifascista, lororicominciare, tirare una riga, legittimarsi come costituenti e ricominciare così".