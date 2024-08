Atletica leggera Ioana Lucaci trionfa alla Corsa dei 100

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Due giovani,, del Gp Parco Alpi Apuane e Girma Castelli, dell’Orecchiella Garfagnana, hanno vinto, a Porcari, l’undicesima edizione della "dei 100", la classica gara podistica di 12 chilometri di fine agosto, su un percorso impegnativo con molti saliscendi. Nella gara femminile grande performance diche ha vinto in 49’12”, precedendo di 30” la recente vincitrice del "Trofeo Parco Alpi Apuane", da Isola Santa a Careggine, Margherita Voliani che godeva dei favori del pronostico. Per la– che da anni indossa la maglia biancoverde del Parco Alpi Apuane – , una vittoria prestigiosa da ricordare. Tra gli uomini Girma Castelli dell’ Orecchiella ha corso in 43’ 09”, distanziando di 45” Dario Rognoni che esordiva nell’occasione con la maglia biancoverde del Parco Apuane.