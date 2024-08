America’s Cup Luna Rossa recupera e sorpassa New Zealand poi si arrende con 3 penalità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha fatto tremare Team Newnel match race finale dei preliminari diCup e ha fornito la risposta che tutti si aspettavano: la barca italiana è velocissima, soprattutto in poppa vola che è una meraviglia e sembrano esserci tutte le carte in regola per sognare in grande. Stiamo parlando soltanto di una regata di preparazione alla competizione sportiva più antica del mondo, ma intanto il sodalizio tricolore ha già fatto sognare i tanti appassionati di vela.ha convinto nei quattro giorni di gare a Barcellona e ha fatto capire di essere in palla: da giovedì 29 agosto si farà sul serio, visto che inizierà la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà affrontare proprio Newper la conquista della Coppa America.