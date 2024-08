Abitazioni confiscate alla criminalità ad ottobre via al cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Decolleranno entro il prossimo mese dii lavori per la ristrutturazione dei due appartamenti ubicati in via Kennedy a Corno Giovine, tolti dalle mani della. Leverranno riconvertite ad utilizzo sociale e, una volta terminato il, verranno assegnate a persone fragili o bisognose del paese. Si tratta di un appartamento e di una casa indipendente di quattro vani ciascuno rispettivamente di 61 e 108 metri quadrati, ormai chiusi da anni, per i quali il Comune del sindaco Gianpiero Tansini (nella foto) ha ricevuto finanziamenti ad hoc per la loro riqualificazione. L’erogazione delle risorse sono vincolate ad una determinata tempistica di realizzazione dei lavori ed ecco perchè l’amministrazione deve partire con l’intervento entro pochi mesi.