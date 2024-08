Virtus l’ora del raduno Sotto canestro si soffre senza Cacok e Grazulis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Concluse le visite mediche, oggi lasi ritrova in palestra per il primo effettivo giorno di. Se si esclude Isaia Cordinier, ancora in vacanza dopo le fatiche olimpiche, il resto della squadra sarà alle dipendenze del coach Luca Banchi con la nuova stagione che prenderà definitivamente il via. Devontaee Andrejsnon sono ancora pronti per allenarsi con il resto del gruppo e proseguiranno nel loro percorso di riabilitazione dopo aver subito un intervento chirurgico per risolvere un problema ad un ginocchio. Per dare consistenzaalmeno durante gli allenamenti ci sarà il lungo ex Trento Derek Cooke. Il giocatore non sarà tesserato ma, salvo chiamate da un altro club, svolgerà tutta la preparazione con la truppa bianconera facendo anche qualche comparsata nei test amichevoli.