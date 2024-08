Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO L’A1-NAPOLI, SI È VERIFICATO UN INCIDENTE AL KM 601 CIRCA IN DIREZIONE; SI SONO FORMATE CODE NEL TRATTO ANAGNI-COLLEFERRO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. SULL’A12-TARQUINIA VEICOLO IN AVARIA AL KM 16 CIRCA VERSO TARQUINIA, SIAMO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI. PER IL RESTO IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLA RETE VIUARIA REGIONALE, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO.