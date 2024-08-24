Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 09:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO L’A1 Roma-NAPOLI, SI È VERIFICATO UN INCIDENTE AL KM 601 CIRCA IN DIREZIONE Roma; SI SONO FORMATE CODE NEL TRATTO ANAGNI-COLLEFERRO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. SULL’A12 Roma-TARQUINIA VEICOLO IN AVARIA AL KM 16 CIRCA VERSO TARQUINIA, SIAMO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI. PER IL RESTO IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLA RETE VIUARIA REGIONALE, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 08:30 - Servizio fornito da Astral. APRIAMO ORA LA PAGINA DEI TRASPORTI, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 07:30 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POITRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 8:00 ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 07. IT APRIAMO ORA LA PAGINA DEI TRASPORTI, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 20. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA FLACCA, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA VIA FONTANA E SPERLONGA NELLE DUE DIREZIONI RISALIAMO VERSO ROMA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD A CASTAGNETTA LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-PESCARA, TEMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE I TRENI COINVOLTI HANNO SUBITO LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS INFINE, GLI EVENTI DA OGGI E FINO AL 27 AGOSTO PRENDE IL VIA LA 30^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO URBANO, UN EVENTO TUTTO ROMANO CHE HA RISONANZA INTERNAZIONALE DI GRANDE INTERESSE E QUALITÀ ARTISTICA, UNICO NEL SUO GENERE L’ESPRESSIONE ARTISTICA METTE IN PRIMO PIANO LE TEMATICHE SOCIALI SIAMO A BORGO FARNESE SULLA CASSIA IN PIAZZA DELLA COLONETTA. romadailynews
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