Tragedia di via del Villino Salma restituita alla famiglia Presto l’ultimo saluto a Yuleisi

(Di sabato 24 agosto 2024) La squadra mobile e la procura hanno le idee abbastanza chiare sulla dinamica delladi via deldove con una fucilata è stata uccisaManyoma Casanova, 33 anni, madre di una bambina di 9. Dopo la due giorni di accertamenti della polizia scientifica nell’appartamento fuori Porta Pispini, secondo gli investigatori, sono stati raccolti tutti gli elementi necessari per proseguire l’inchiesta. E non c’è più necessità, dopo l’autopsia sul corpo della donna che lavorava al Conca d’oro, di effettuare altri approfondimenti. Di qui il nulla osta arrivato ieri mattina da parte del pm Niccolò Ludovici per la restituzione dellaai familiari della colombiana che viveva da anni a Siena, che possono anche cremarla.