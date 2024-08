Sul palco di Eliopoli Summer torna il teatro d' attore con la compagnia Nata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Pisa, 24 agosto 2024 - Domani alle 21,45 suldia Calambrone in piazza Antonio Madonna lametterà in scena "Se Pinocchio fosse Cappuccetto Rosso". Un bellissimo evento per bambini e famiglie (e non solo) quello che andrà in scena domani sera, con la regia di Livio Valenti e con Cinzia Corazzesi e Livio Valenti, musica dal vivo di Lorenzo Bachini, scenografie a cura di Andrea VItali, pupazzi di Roberta Socci, burattini: Pinuccia Bocchi, luci: Andrea Acciai Il genere dello spettacolo è ild', di figura e musica dal vivo. Nella casa delle fiabe, dove le storie si incrociano e si mescolano, Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: il burattino più famoso del mondo si travestirà come lei ed entrerà nella favola della sua amica, diventandone il protagonista.