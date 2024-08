Serie B oggi le partite della seconda giornata del campionato 2024-2025 | dove vederle in diretta tv canali e telecronisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 24 agosto 2024) Tornain campo laB per lestagione. In questo turno si giocherà da venerdì, con un anticipo, a domenica. Vediamo insiemevedere leB, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma per laTutto pronto per ladiB che torna in campocon un big match, quello tra Modena e Bari. Entrambe le squadre hanno perso all’esordio e ora cercano il riscatto. Spicca anche il derby Sassuolo – Cesena mentre interessante è la sfida tra Pisa e Palermo. In attesa di nuovi colpi di mercato, ricordiamo che le gareB sono tutte trasmesse in esclusiva da Dazn. Venerdì 23 agosto Ore 20.30 Modena-Bari, Partita trasmessa su Danz, telecronista: Testoni. Sabato 24 agosto Ore 20.30. Südtirol-Salernitana.