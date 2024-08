Ritorno al futuro – Parte II | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 24 agosto 2024)alII: trama, cast e streaming delStasera, sabato 24 agosto 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondaalII (Back to the Future Part II),del 1989 co-ideato e diretto da Robert Zemeckis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Hill Valley, California. Marty McFly è fortunosamente ritornato dal 1955 nella notte del 26 ottobre 1985. La mattina seguente, mentre saluta la sua ragazza Jennifer Parker, vede ritornare il suo amico Doc dal. Egli, partito la notte precedente per ilcon la macchina del tempo, ha scoperto molto sul destino di Marty, in particolare che il suofiglio si metterà nei guai, e lo invita ad andare con lui nel, per correggere la piega che prenderanno gli eventi.