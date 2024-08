Picchia una donna e insulta gli agenti La polizia civile arresta 56enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) La richiesta d’aiuto alla centrale operativa interforze è arrivata ieri nelle prime ore mattino. Dall’altra parte del telefono la voce di unavittima di violenze. Immediatamente a quella richiesta hanno risposto gli uomini dellache ha inviato sul posto, nell’abitazione della, una pattuglia del Pronto intervento. Al loro arrivo glihanno trovato in casa e fermato un uomo, un cittadino italiano di 56 anni, in evidente stato di alterazione dovuta all’uso di droghe. L’uomo hato e aggredito glie si è opposto all’arresto. Sono tutt’ora in corso le indagini dellaper accertare i fatti di violenza.