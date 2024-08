Pattinaggio artistico | nuova avventura per Alessia Tornaghi L’atleta gareggerà per la Bosnia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Arriva una novità di peso dal mondo deldi figura, la cui stagione aprirà ufficialmente i battenti la prossima settimana, con l’inizio del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025. Ieri, venerdì 23 agosto,, atleta che durante l’annata sportiva 2019-2020 ha raggiunto risultati molto importanti per l’Italia, ha annunciato il cambio di nazionalità, passando alla-Erzegovina. La notizia è stata resa nota dalla diretta interessata attraverso un post su Instagram. La pattinatrice, da anni accasata in quel di Torino, aveva scritto una pagina di storia nell’ottobre del 2019, raccogliendo una preziosissima terza posizione nella tappa Junior Grand Prix di Egna che mancava all’Italia da oltre undici anni, per poi centrare un bel piazzamento in top 10 in occasione della rassegna continentale di Graz 202 con il punteggio di 172.17.