Montaguti torna in campo a casa

(Di sabato 24 agosto 2024) La prima squadra della Cesena Basket 2005 si appresta a iniziare la preparazione in vista del prossimo torneo di Divisione Regionale 1 con la consapevolezza di aver allestito un nuovo gruppo che si annuncia decisamente competitivo. La maggior parte dei nuovi giocatori arrivati in biancazzurro sono in realtà atleti usciti dal vivaio cesenate che dopo alcuni anni in cui hanno vissuto esperienze sportive e professionali di vario genere lontano da Cesena, sonoti, scegliendo l’aria di, ben nota ed evidentemente particolarmente gradita a tutti. Dopo la firma di Alessandro Dell’Omo, è stato il momento di Amerigo Montalti (ultima stagione 2021/22) e infine si è concretizzato il ritorno all’attività di Emanuele, oltre alla ritrovata disponibilità di Jacopo Santoro.