Mario Eutizia | il ragioniere badante senza fissa dimora che ha ucciso quattro anziani

(Di sabato 24 agosto 2024), 48 anni, si è presentato in una stazione dei carabinieri di Caserta per confessare l’omicidio di. Faceva il. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto nei suoi confronti il fermo.è diplomato in ragioneria e ha cominciato la sua carriera rispondendo agli annunci di chi cercava assistenza. Ha lavorato comeper una trentina di volte negli ultimi dieci anni. Risultava da tempo. Accudiva glie somministrava loro le terapie. Poi, secondo quanto ha rivelato al pubblico ministero, scattava «l’empatia» nei confronti della sofferenza delle persone e la pietà che provava. Haper la prima volta nel 2014 a Latina. Lì avrebbe fatto due vittime. Che però non hanno un nome. IlQuelle più recenti invece ce l’hanno.