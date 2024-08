LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | sette in fuga a 20 km dal traguardo il gruppo si avvicina

Leggi tutta la notizia su oasport

16.53 Sceso a 2'40" il distacco trae fuggitivi, intanto Tejada taglia per primo ilvolante di Peal de Becerro. 16.52 20 km al16.51 Pochi chilometri allo sprint intermedio di Peal de Becerro. 16.49 Marco Frigo per la Israel tira il. Interessante l'azione del veneto che ha avuto modo di contraddistinguersi in questacon il secondo posto di due giorni fa a Yunquera. 16.47 3? di distacco deldaifuggitivi. 16.45 Ora ilprova a dare una sgasata decisiva per le sorti della. 16.42 Sta per terminare la discesa. La strada per una ventina di chilometri salirà regolarmente senza strappi improvvisi, prima della decisiva salita finale. 16.40 30 km al. 16.39 Israel e Decathlon hanno alzato il volume della radio nel. 16.37 Intanto Van Aert si ristacca.