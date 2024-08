Lipari Elio Zanca muore mentre gioca a palla con i figli | comunità sotto choc

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Un dramma improvviso ha colpito ladi, quando, un uomo di 36 anni, è tragicamente deceduto sulla spiaggia di Unci.va a pallone con i suoi due, di 10 e 8 anni,ha accusato un malore improvviso. Dopo essersi tuffato in acqua, come faceva spesso, non è più riemerso vivo. La scena ha lasciatoshock i suoie la compagna Antea, così come i numerosi presenti sulla spiaggia, tra cui isolani e turisti, che hanno assistito impotenti alla tragedia alla vigilia delle celebrazioni per il patrono San Bartolomeo.Leggi anche: Incendio devasta azienda alimentare alla periferia di Napoli Chi eraera una figura ben conosciuta e rispettata sull’isola, un pittore e manovale apprezzato per la sua dedizione al lavoro e il suo carattere solare. La sua famiglia, residente a Pirrera, è stata travolta dal dolore.