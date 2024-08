Leggi spia e pushback legalizzati | così Svezia e Finlandia ostacolano l’immigrazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 agosto 2024) Chi ha detto che la crisi migratoria è soltanto una questione meridionale? Nulla di più sbagliato in Europa, dove l’estremo Nord riveste un ruolo determinante negli equilibri migratori. E poco importa se a prima vista potranno risultare perfino marginali: vietato cadere in sottovalutazioni quando in discussione c’è la vita delle persone., che insieme occupano i due terzi della penisola scandinava, si sono distinte recentemente per una serie di provvedimenti che, a ben guardare, rappresentano una vera e propria stretta al, fra norme che incentivano atteggiamenti delatori e legalizzazioni deialle frontiere.