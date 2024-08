La Granfondo dei 1100 Arrivano pure dagli Emirati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) E’ tutto pronto, in casa Cooperatori, per la 52ª edizione dellaMatildica, anche quest’anno targata Merida. E non è un modo di dire, perché questa manifestazione avrà il supporto di oltre 300 volontari sparsi per tutto l’Appennino, con la presenza di una trentina di moto scorta comprese otto della polizia municipale, otto ambulanze, due auto mediche, 15 auto al seguito. Una prova così che vedrà al viacorridori tra agonisti e semplici cicloturisti non si mette in piedi da sola, né è scontato che ad un’edizione ne faccia sempre seguito un’altra. E’ quanto ha detto in sede di presentazione Paolo Pè, il presidente dell’Asd Cooperatori: la cornice era quella dei Chiostri della Ghiara, la stessa che da questa mattina alle 10 permetterà ai ciclisti di ritirare i pettorali prenotati, ma anche di iscriversi last minute.