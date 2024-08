Just Eat | Nostra priorità sempre stata sicurezza rider

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 24 agosto 2024)Eat: “Eat interviene dopo le dichiarazioni di Filt Cgil Firenze-Prato-Pistoia. Filt Cgil: “L’algoritmo diEat sanzionaper ‘low performance. È inaccettabile. I calcoli non tengono conto delle condizioni di traffico e, e le pause non sono tempo perso ma necessarie, specialmente con la calura estiva. Si pretendono tempi da Poga?ar al Giro d’Italia: La replica diEat: “Eat intende precisare che hamantenuto un dialogo aperto e costruttivo con le organizzazioni sindacali, e continua a farlo. L’azienda è inoltre impegnata a migliorare continuamente il trattamento dei, sia in termini diche di condizioni di lavoro“.