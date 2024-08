F1 Norris in pole position a Zandvoort davanti a Verstappen Ferrari in affanno Hamilton out in Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Landonon sbaglia, sfrutta appieno il potenziale di una strepitosa McLaren aggiornata e conquista laper il Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Terza partenza al palo dell’anno (la quarta in carriera) per il 24enne di Bristol, che ha fatto il vuoto all’ultimo giro del Q3 infliggendo decimi su decimi al resto della concorrenza. Ottimo risultato in chiave iridataal pubblico oranje per il beniamino locale Max, che ci mette una pezza e porta la sua Red Bull (ormai lontana dalle performance della MCL38) in prima fila. Terza posizione deludente invece per l’australiano della McLaren Oscar Piastri, a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra, precedendo la Mercedes di George Russell.