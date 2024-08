Dossier cittadinanza Salvini | il caso è chiuso Ma resta aperta la partita in Parlamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 25 agosto 2024 – Il cellulare di Giorgia Meloni non ha mai smesso di funzionare. Si è sentita con i suoi due vicepremier non solo per confermare la riunione del 30, ma anche per tentare di circoscrivere l’incendio divampato sullo ius scholae. E così, dopo dieci giorni di rilanci, Forza Italia prova a stemperare la tensione, evitando nuovi affondi, complice la scadenza importante che ha di fronte il governo: mettere a terra la prossima manovra, piatto forte del prossimo incontro. Anche Matteodichiara "chiusa ogni polemica: il governo durerà fino al 2027". Ma non si ferma qui: si definisce anche vincitore dello scontro con Antonio Tajani e gli azzurri. "Mi sto messaggiando con Giorgia anche in queste ore: la priorità sono gli stipendi e le pensioni, non cambiare la legge sullache funziona".