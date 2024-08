De Grandis | Thuram partito come lo scorso anno Curioso di una cosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Nell’analizzare Inter-Lecce di questa sera, Stefano Desi concentra sull’attacco e sulla possibile prestazione di Marcus, questa sera in coppia con Mehdi Taremi dopo l’infortunio di Lautaro Martinez. INIZIO ANALOGO – Stefano Deanalizza Inter-Lecce in vista del calcio d’inizio previsto per le 20.45 di questa sera. Concentrandosi in particolar modo sull’attacco, orfano di Lautaro Martinez dopo l’affaticamento muscolare che lo ha colpito nella giornata di ieri. Su Sky Sport il giornalista parla soprattutto di Marcus, elogiandolo per l’inizio scoppiettante di campionato: «Anche lofece un avvio scoppiettante con tanti gol, poi aveva un po’ calato. Ora ha iniziato il suo campionato con altri due gol, peraltro molto belli entrambi. È un giocatore importante e sonodi vederlo in coppia con Taremi».