Ciclismo Alice Toniolli esce dal coma dopo il grave incidente al Circuito Assunta

(Di sabato 24 agosto 2024)è uscita dal. "è sveglia, riconosce le persone e parla!! Ringraziamo tutte le persone che sono state vicine a noi ed alla famiglia in questi giorni". Così su Facebook la società sportiva 'GS Topgirl', per la qualegareggia, annuncia l'uscita daldella ciclista. La 19enne trentina è stata protagonista il 14 agosto di unschiantandosi contro un muretto durante una gara. (Fonte Adnkronos) Foto Feder– Facebook