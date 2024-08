Brescia-Cittadella oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valido per la seconda giornata del campionato italiano di/2025. Le Rondinelle tornano in campo al Rigamonti dopo l’importante successo della settimana scorsa contro il Palermo, che ha aperto la nuova stagione del campionato cadetto. I granata invece cercano il riscatto dopo la beffa dell’Arechi, con la sconfitta 2-1 arrivata dopo due reti nel recupero dei padroni di casa della Salernitana., come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 24 agosto alle ore 20.30, e sarà trasmesso inper gli abbonati su DAZN, che garantirà anche il servizio di. Inoltre Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso unatestuale.