Bayesian indagine per omicidio plurimo e naufragio colposi | Cercavano bolle d’aria prima di morire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Ildella naveal largo di Porticello, Palermo, è attualmente oggetto dida parte della Procura di Termini Imerese. Il procuratore capo Ambrogio Cartosio ha confermato l’apertura di un fascicolo, che al momento non è rivolto contro persone specifiche, ma ipotizza i reati dicolposo ecolposo. “Siamo solo all’inizio delle indagini”, ha spiegato Cartosio, sottolineando che potrebbero emergere sviluppi di vario genere.Leggi anche: “La mia stella”: parla la famiglia di Mike e Hannah Lynch, morti neldel“Si è trattato di un evento repentino e improvviso”. Lo ha detto il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano che coordina le indagini suldel. “Al momento non abbiamo la certezza che ci sia una scatola nera – ha aggiunto – In questa fase si era puntato sulla ricerca.