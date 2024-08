Assurdo incidente stradale Filippo muore a 15 anni davanti alla fidanzata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Ancora una giovanissima vittima sulle strade italiane., di soli 15, è morto in un terribile. L'adolescente è deceduto sotto gli occhi dellae di un suo amico, rimasti addolorati e sotto choc per l'accaduto. Stava guidando una moto da enduro, quando c'è stato lo schianto violentissimo che gli ha purtroppo tolto la vita.se n'è andato per sempre ad appena 15, morto in unsu un tratto di montagna. Fatale l'impatto frontale con un'automobile, il cui conducente 50enne non ha potuto fare niente per evitarlo. A causa del sinistro, il minore è stato sbattato a terra e ha perso i sensi. Non ha più ripreso conoscenza e i soccorritori del 118 hanno confermato solo la sua avvenuta dipartita.