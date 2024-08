America’s Cup 2024 oggi in tv | orari regate preliminari 24 agosto programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)sabato 24(a partire dalle ore 14.00) andrà in scena la terza giornata delledellaCup. Prosegue l’avventura a Barcellona, dove si muovono le battute iniziali della competizione sportiva più antica al mondo: spazio a una serie di match race, ovvero sfide testa a testa che permetteranno ai vari equipaggi di fare un punto della situazione sulle proprie barche e che consentiranno agli spettatori di capire qualcosa in più sugli AC75 che vedremo all’opera nelle acque spagnole. Nella giornata odierna si disputeranno quattro. Ad aprire le danze sarà il confronto tra INEOS Britannia e Alinghi: sfida da non perdere tra britannici e svizzeri, da capire quali sono i valori in campo tra due serie pretendenti.