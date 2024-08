Vincita da decine di migliaia di euro per un fortunato giocatore pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Latina: vincita da 50mila euro al 10eLotto

La fortuna bacia ancora il Lazio con una vincita importante al 10eLotto. Nell'ultima estrazione, un giocatore di Latina ha centrato un "9 Oro", portando a casa la somma di 50mila euro. A riportarlo è Agipronews, che evidenzia come questa vincita si inserisca in un contesto di grande distribuzione di premi a livello nazionale. L'ultimo concorso del 10eLotto ha infatti distribuito vincite per un totale di oltre 18,9 milioni di euro in tutta Italia, confermando la popolarità del gioco. Da inizio anno, il 10eLotto ha già assegnato premi per oltre 2,5 miliardi di euro.