Usura ed estorsione a un ristoratore | tre denunce

(Di venerdì 23 agosto 2024) Prima gli ha sottratto diversi incassi facendogli credere che servissero per pagare i fornitori poi, una volta in difficoltà per la mancanza di denaro liquido, lo ha messo in contatto con i suoi complicii facendolo indebitare per 80.000 euro. Quando ha avuto difficoltà a pagare, i componenti della banda sono entrati quindi inazione con le maniere forti, minacciandolo più volte di morte. Alla fine la vittima, undi Porto Sant’Elpidio, esasperata, ha trovato il coraggio di denunciare il tutto ai carabinieri che si sono subito attivati per dare una pronta risposta all’imprenditore. Così i militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio, all’esito di un’intensiva attività investigativa avviata a seguito della querela formalizzata dalhanno scoperto che dietro alla macchinazione c’erano tre persone, tra cui anche il manager del suo locale.