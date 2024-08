Uomini e Donne anticipazioni famosa dama non tornerà più nel trono over | il triste annuncio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ildi2024-2025 perderà una protagonista della scorsa stagione, salvo colpi di scena o ripensamenti. E’ stata lei stessa a rispondere alle domande ricevute sui social e a confermare il fatto che nonnel talk show per ritrovare l’amore. Stiamo parlando di Asmaa Fares, che di recente ha deciso di lasciare Cristiano Lo Zupone, conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi: scopriamo perchè non ci sarà.: Asmaa Fares dice addio alAsmaa Fares ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fans diche la seguono sui social. Un utente le ha chiesto se dopo la fine dell’estatenel programma e lei ha risposto così: “L’estate per me non è ancora finita. Non torno aperchè il mio percorso l’ho già fatto. Lascio spazio ad altreche vogliono vivere un’esperienza nuova.