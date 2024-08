Un’IA per l’infanzia e l’adolescenza | il manifesto del Telefono Azzurro per proteggere dall’abuso online

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 agosto 2024) I bambini si avvicinano al digitale fin dalla nascita, e l’uso di dispositivi connessi è diffuso in tutto il mondo. In questo scenario, lo sviluppo estremamente rapido delle tecnologia di intelligenza artificiale e di intelligenza artificiale generativa presenta vantaggi e sfide. Su tutte, la necessità dii bambini. Con il Safer Internet Day 2024 come punto di partenza, la Fondazione SOS Ilha lanciato un’iniziativa ambiziosa: unperche promuova la sicurezza e il benessere dei più giovani. L’IA: Un doppio volto nella vita digitale dei giovani Le tecnologie digitali, come i giochie le realtà aumentate, offrono ai ragazzi esperienze entusiasmanti e formative.