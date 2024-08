Troppo infiamma il mio cuor La mostra di Toci con i cartelloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il taglio del nastro è in programma domani pomeriggio alle 18 nel chiostro della biblioteca per unache avrà per protagonista la Giostra del Saracino, ma anche i cavalieri dei quartieri, volti e personaggi della manifestazione oltre che luoghi e scorci della città. Si tratta dell’ultimo lavoro di Paolo Antonio(nella foto), l’artista aretino che lo scorso anno vinse il bando per la realizzazione del bozzetto della lancia d’oro dedicata al centenario dell’Arezzo calcio. "il mio" è il titolo dellache da sabato fino al prossimo primo settembre di fatto accompagnerà aretini e turisti alla scoperta anche della Giostra del Saracino.si è servito di 22 tabelloni utilizzati dai giostratori per prove in Piazza Grande contro il Re delle Indie.